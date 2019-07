Mniej owoców i warzyw na rynku w Broniszach

Panująca w Polsce susza wpłynęła na zmniejszenie oferty owoców i warzyw na rynku hurtowym w Broniszach. Ceny nadal są bardzo wysokie, a jakość towaru gorsza od oczekiwanej - informuje ekspert rynku Maciej Kmera.

W mijającym tygodniu nie zaszły zmiany w pogodzie, które mogłyby dać nadzieję na zmniejszenie suszy rolniczej. Znaczący niedobór wody jest w pasie centralnej Polski - od województwa lubuskiego po lubelskie, czyli w głównych rejonach produkcji warzyw i owoców.



Brak wody najbardziej odczuwają warzywa gruntowe, o najsłabszym systemie korzeniowym, ale także krzewy jagodowe - maliny, borówki, porzeczki, jeżyny. Rolnicy muszą ponosić dodatkowe koszty z powodu konieczności nawadniania, a to także wpływa na ceny.



Mazowieccy kupcy i sprzedawcy bazarowi narzekają na słaby handel warzywami i owocami z powodu wakacji. Natomiast znacznie więcej na rynku w Broniszach kupują handlarze obsługujący miejscowości turystyczne; często nabywają oni towar w dużych ilościach, "ogałacając rynek i doprowadzając do dużych wahań podażowo-cenowych" - zaznaczył ekspert.



Utrzymują się wysokie ceny warzyw. Drogie są warzywa kapustne - kalafior kosztuje 5-7 zł/sztukę, a kapusta biała 4-6 zł/szt. Nieco potaniała fasolka szparagowa (do 8-9 zł/kg), ale pochodząca z upraw gruntowych ma niską jakość kulinarną, jest włóknista i ma twarde ziarna.



Krzewy pomidorów i ogórków nadal "odpoczywają", a przez to ich ceny są dość wysokie: pomidory kosztują 5-8 zł/kg, a ogórki około 4 zł/kg. Krajowe ziemniaki są nadal drogie, trzeba za nie zapłacić nawet 2,33 zł/kg.



Cena papryki kolorowej spadła o kolejne 10 proc., do 5-7 zł/kg. Potaniał koperek, z 3 do 2 zł za pęczek. Stabilne, ale wysokie są ceny warzyw korzeniowych: pietruszki (8-11 zł/kg), selera (4-5 zł/kg), buraka ćwikłowego (1-1,5 zł/kg), cebuli w łusce (1,66-2 zł/kg).



W sprzedaży hurtowej jest mniej malin. Odmiany letnie kończą się, a jesienne jagody jeszcze nie dojrzały na tyle, by zaspokoić popyt, stąd ich cena wzrosła do 15-18 zł/kg. Producenci - szczególnie z woj. lubelskiego, gdzie znajduje się większość plantacji - ostrzegają, że w tym roku plonowanie malin jesiennych może być niskie.



Kończą się dostawy czereśni prosto z drzewa, a te z chłodni kosztują ok. 12-14 zł/kg. Stabilna jest podaż wiśni (5-6 zł/kg), borówek (10-14 zł/kg) i porzeczek kolorowych (8-12 zł/kg).



Na rynku jest coraz więcej odmian krajowych śliwek i moreli. Te pierwsze kosztują 1,3-4 zł/kg, w zależności od odmiany, a morele 2-4 zł/kg.



W najbliższych dniach możemy spodziewać się zwiększonych dostaw letnich odmian jabłek, przede wszystkim odmiany Piros, która obecnie kosztuje 3,33 za kg.