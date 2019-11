Mniejsze firmy muszą już myśleć o PPK

Największe polskie firmy już wybrały operatora Pracowniczych Planów Kapitałowych, a pierwsze wpłaty pracowników, którzy uczestniczą w tym programie płyną na specjalne konta. Teraz przed tym wyzwaniem stoją menedżerowie w mniejszych firmach.

Jakie zastrzeżenia do PPK najczęściej zgłaszają Polacy, z czym przy wdrożeniu programu musieli się mierzyć menedżerowi w dużych firmach i co mogą poradzić swoim kolegom reprezentującym mniejsze firmy, czy partycypacja na poziomie 40 proc. to dobry wyniki, jakie może być zainteresowanie PPK w kolejnym rozdaniu– to tylko niektóre pytania, na które odpowiadamy w naszej audycji. Do rozmowy zaprosiliśmy Tomasza Dejtrowskiego, dyrektora ds. wynagrodzeń i świadczeń w Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci Biedronka), Przemysława Jaworskiego, dyrektora ds. komunikacji inwestycyjnej w Skarbiec TFI oraz Pawła Karcza z firmy brokerskiej PBG Management. Zapraszamy do słuchaniu podcastu „Pulsu Biznesu" Strefa Ekspertów.