Mocna pozycja fiskalna Polski

Deficyt i dług finansów publicznych są na bezpiecznym poziomie, m.in. dzięki inflacji.

Mamy w kraju problem polegający na tym, że publikowane oficjalnie i na bieżąco dane o sytuacji budżetu państwa niewiele mówią o stanie publicznej kasy. Coraz więcej pozycji, nad którymi państwo ma finansową kontrolę i które stanowią ryzyko finansowe, jest poza budżetem i poza kontrolą parlamentarną. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by miało to służyć ukrywaniu jakichś długów. Dane publikowane z opóźnieniem przez Eurostat — biuro statystyczne Unii Europejskiej — pokazują, że sytuacja fiskalna kraju jest dobra i stabilna.