Mocniejszy dolar wsparł rezerwy walutowe SNB

Valentin Flauraud

Według najnowszych danych, na koniec października rezerwy Narodowego Banku Szwajcarii wynosiły 817,16 mld CHF (821,27 mld USD). Miesiąc wcześniej podsumowano je na 806,11 mld CHF.

Stan rezerw SNB jest bacznie monitorowany przez rynek pod kątem ewentualnych interwencji banku na rynku walutowym, w celu wspierania kształtowania kursu franka. Ostatnio bank sprzedawał obce waluty by umocnić szwajcarską walutę, co pomaga obniżać inflację.

Posiadanie silnego franka jest użytecznym narzędziem w walce z inflacją, a kontrolowanie inflacji jest zadaniem „numer jeden” dla SNB” – powiedział Maxime Botteron, ekonomista Credit Suisse Group.

W październiku stopa inflacji CPI w szwajcarskiej gospodarce wzrosła do 3 proc. przy czym, jak podał urząd statystyczny, wzrost cen importu to 1,7 proc. zaś podwyżki cen krajowych to 1,3 proc.