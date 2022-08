Monitoring inwestycji przedsiębiorstw

Na podstawie informacji prasowych oraz komunikatów prasowych spółek analizujemy regularnie trendy w inwestycjach w Polsce. Sporządzane co miesiąc zestawienie pozwala na zidentyfikowanie bieżących trendów w aktywności inwestycyjnej, zanim będą one jeszcze widoczne w danych statystycznych. Jest to istotne dla monitorowania koniunktury w polskiej gospodarce – firmy decydują się na inwestycje, kiedy są pewne sytuacji rynkowej oraz otoczenia makroekonomicznego. Pozwala też na zidentyfikowanie ważnych trendów branżowych. Jako inwestycje traktujemy zarówno nakłady na środki trwałe i aktywa cyfrowe, jak też zakup udziałów w przedsiębiorstwach, mimo że z makroekonomicznego punktu widzenia nie są to te same zjawiska.

Z różnych sygnałów opartych o dane wynika, że aktywność inwestycyjna firm maleje. Na przykład, kwartalna ankieta kredytowa prowadzona przez Narodowy Bank Polski wśród komitetów kredytowych banków wskazuje, że popyt na kredyt na środki trwałe spada w tempie charakteryzującym głębokie kryzysy. A wskaźnik ten w przeszłości dobrze sygnalizował kierunek zmian faktycznych nakładów na środki trwałe w gospodarce.

Na razie jednak jesteśmy dopiero na początku cyklu hamowania inwestycji. Wcale nie jest pewne, jak głęboki ten cykl będzie. Nasz monitoring inwestycyjny wskazuje, że w gospodarce wciąż rozpoczyna się wiele interesujących projektów. Warto zwrócić szczególną uwagę na inwestycje zagraniczne w Polsce oraz polskie inwestycje za granicą.

W zeszłym miesiącu pisaliśmy o tym, że ogłaszane w Polsce inwestycje zagraniczne nie wskazują, aby ryzyko geopolityczne powstrzymywało inwestorów zagranicznych. Informacje o nowych inwestycjach w ostatnich tygodniach potwierdzają tą tezę. Niemiecki Viessman wybuduje w Legnicy fabrykę pomp ciepła, która będzie kosztowała 930 mln PLN (200 mln EUR). Będzie to największa inwestycja w historii firmy i kolejna w Legnicy, gdzie produkuje już od 20 lat. Budowa ma się zakończyć w przyszłym roku, a fabryka będzie zatrudniać 1,7 tys. pracowników. Jest to również kolejna w ostatnim czasie inwestycja w fabrykę pomp ciepła w Polsce, po ogłoszonej na początku lipca inwestycji japońskiej firmy Daikin, która ma kosztować 1,3 mld PLN (300 mln EUR).

Duże inwestycje w Polsce ogłosiły ostatnio także m.in. szwajcarski producent sprzętu telekomunikacyjnego (m.in. anten i radarów) Huber+Suhner, który za 120 mln PLN rozbuduje zakład w Tczewie. Spółka Glassolutions, należąca do koncernu francuskiego koncernu Saint-Gobain zainwestuje z kolei 75 mln PLN w automatyzację swojego zakładu w Jaroszowcu w Małopolsce, który produkuje szyby zespolone i przetwarza szkło budowalne. Spedycja Polska-Sepdcont, należącą do fransukiego Geodis, za prawie 80 mln PLN rozbuduje terminal kolejowych w Łodzi, do którego docierają bezpośrednie pociągi z Chin.

Również informacje z rynku fuzji i przejęć mogą wskazywać, że inwestorzy zagraniczni nie postrzegają wzrostu ryzyka geopolitycznego w odniesieniu do inwestycji w polskiej gospodarce. Trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim przejęcie spółki NovoTech przez Isosport, wchodzący w skład grupy Constantia Industries. Spółka produkuje wyroby polietylenowe, m.in. chlapacze przeciwrozbryzgowe i wycieraczki w zakładach zlokalizowanych w Kostrzynie nad Odrą oraz w Rumunii, jej właścicielem od 2015 r. był fundusz Avallon. Kwota transakcji nie została ujawniona. W 2021 r. przychody spółki przekroczyły 80 mln PLN, a EBITDA 20 mln PLN.

W ostatnich tygodniach miało miejsce także kilka inwestycji typu VC (venture capital). Na uwagę zasługuje szczególnie inwestycja w spółkę Getnox, oferującą rozwiązania do przeciwdziałania prania pieniędzy. Zamknęła ona rundę inwestycyjną na kwotę 11,5 mln PLN (2,5 mln USD), której przewodził międzynarodowy fundusz C3 VC Fund.

W ostatnim tygodniu dużą aktywnością inwestycyjną wykazywały się również polskie spółki, zarówno, jeśli chodzi o inwestycje w środki trwałe, jak i przejęcia. Duże inwestycje ogłosił m.in. Lacpol, jeden z największych graczy na rynku mleczarskim, za prawie 230 mln PLN rozbuduje zakład w Piotrowie Kujawskim. Sputnik Doors, producent drzwi, zrealizuje za 30 mln PLN projekt automatyzacji i zwiększenia mocy wytwórczych zakładu znajdującego się na terenie pomorskie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

Z kolei Sunreef Yachts, producent luksusowych katamaranów, zbuduje stocznię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pod Dubajem. Dotychczas spółka zainwestowała 140 mln PLN (30 mln EUR) w zakup terenu, na którym powstanie zakład. Inwestycję zagraniczną ogłosił też Canpack. Spółka zapowiedziała budowę zakładu produkującego aluminiowe puszki w Brazylii. Inwestycja ma kosztować 650 mln PLN (140 mln USD).

Warto też wspomnieć o przejęciach zagranicznych realizowanych przez polskie firmy. Polmlek przejął w Maroko spółkę Safilait działającą w branży mleczarskiej, z przychodami w zeszłym roku na poziomie ok. 500 mln PLN od francuskiego giganta branży, spółki Bel.

Poza wymienionymi inwestycjami, silnym trendem, który cały czas jest widoczny i zapewne będzie przybierał na sile, są inwestycje w szeroko pojętą energetykę. Wśród projektów realizowanych w tym obszarze można wspomnieć m.in. inwestycję skupu gruntów realizowaną przez dewelopera Westa Investments poprzez spółkę zależną H2 Energy. Zakupiła ona ok. 250 ha terenu w województwie lubuskim, a także zawarła umowę dzierżawy gruntu o powierzchni 473 ha, docelowo chce pozyskać co najmniej 1000 ha. Na tym terenie, we współpracy z inwestorem branżowym chce zrealizować projekt hubu wodorowego, czyli miejsca, gdzie za pomocą wiatraków i instalacji fotowoltaicznych będzie produkowany i przechowywany tzw. zielony wodór. Ma on być później kierowany głównie na rynek niemiecki. Inwestycja pochłonie kilka miliardów złotych.

W tym obszarze aktywny było również EDP Portugal, którego polski oddział przejął firmę Zielona-Energia.com, zajmująca się budową instalacji fotowoltaicznych, głównie dla klientów biznesowych. Z kolei spółka GreenWay ogłosiła, że do 2026 r. planuje postawić 825 stacji ładowania samochodów elektrycznych (1,5 tys. punktów), z których 70 (120 punktów) ma powstać do końca roku.

Podsumowując, pomimo spowolnienia widocznego w danych makroekonomicznych (a także okresu wakacyjnego), w informacjach o ogłoszonych nowych inwestycjach nie jest to zbytnio widoczne. To oczywiście pozytywna informacja, podobnie jak to, że ogłaszane są kolejne duże inwestycje zagraniczne, które wskazują, że wzrost ryzyka geopolitycznego inwestycji w Polsce po wybuchu wojny nie powstrzymuje inwestorów.

W najbliższych miesiącach nowe inwestycje w polskiej gospodarce powinny jednak hamować na skutek pogarszania się koniunktury. Wskazują na to np. dane przewidywania banków co do zapotrzebowania na finansowanie inwestycji w środki trwałe. Spadek dla III kw. 2022 r. jest tak duży jak dla III kw. 2020 r. Chociaż w ostatnich latach te przewidywania wahały się znacznie silniej niż same inwestycje, to jednak podążały w tym samym kierunku. Można się zatem spodziewać ograniczania inwestycji przez firmy.

Będziemy dla Państwa na bieżąco monitorowali sytuację w tym obszarze.