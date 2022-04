Morawiecki: likwidujemy ulgę dla klasy średniej

Likwidujemy słusznie krytykowaną tzw. ulgę dla klasy średniej - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, informując w piątek o przyjęciu przez rząd projektu zmian podatkowych.

"Likwidujemy słusznie krytykowaną tzw. ulgę dla klasy średniej. Ale jednocześnie obniżamy stawkę PIT do 12 proc. i to jest najmocniejsza obniżka od wielu lat, która obejmie miliony podatników" - mówił Morawiecki na konferencji prasowej. Jak zaznaczył, jest to zmiana korzystna dla większości podatników, a neutralna dla reszty.