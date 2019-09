Morawiecki: polski model dobrobytu to państwo przyjazne osobom w każdym wieku

Polski model dobrobytu to państwo przyjazne osobom w każdym wieku. Nasze realne działania - przywrócony wiek emerytalny, 13. #EmeryturaPlus, 700 mln zł na #Leki75Plus czy #Opieka75Plus - oznaczają lepszą jakość życia milionów seniorów - napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

W niedzielę szef rządu gościł m.in. w Przasnyszu (woj. mazowieckie), gdzie wziął udział w spotkaniu z seniorami pod hasłem "Aktywny senior+".



Morawiecki zapewnił, że dla jego rządu "polityka senioralna jest strategicznym celem całego państwa".



"My patrzymy na relacje pomiędzy państwem i seniorami w sposób bardzo partnerski. Udowodniliśmy to mam nadzieję już przez nasze trzy lata (rządów). Po pierwsze, 1 października 2017 roku (...) dotrzymaliśmy słowa w tym podstawowym obszarze, jakim było obniżenie wieku emerytalnego" - przypomniał premier.



Zwracając się do seniorów, szef rządu powiedział: "cała Polska wam jest wdzięczna za to, że w dramatycznych czasami latach, jeszcze II wojny światowej, potem w bardzo trudnych latach PRL-u, i potem w niełatwych latach III Rzeczypospolitej, odbudowywaliście Polskę, budowaliście, tworzyliście taką Polskę, jaką wtedy można było budować. Bardzo wam wszystkim dziękujemy".



Premier powiedział, że "dzisiaj lepsza Polska to również Polska, która chce zapewnić lepsze warunki do życia wszystkim seniorom".