Morawiecki: rząd dołoży wszelkich starań, żeby CPK powstał

Rząd dołoży wszelkich starań, żeby powstał Centralny Port Komunikacyjny - mówił premier Mateusz Morawiecki w środę podczas II Kongresu Rozwoju Kolei "Przyszłość i Perspektywy", na którym zaprezentowano także propozycję korytarzy dla nowych linii kolejowych do lotniska.

Żeby wejść w XXI wiek, potrzebujemy przełomu technologicznego i rozwoju opartego o nowe założenia komunikacyjne i infrastrukturalne - stwierdził premier. Takim założeniem jest Centralny Port Komunikacyjny (CPK) - dodał.



Morawiecki mówił, że CPK "to serce" Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "To zasadnicza część naszego rozwoju gospodarczego i jako taka ma najwyższy priorytet rządu polskiego" - deklarował.



Premier zapewnił, że "rząd dołoży wszelkich starań, żeby CPK powstał". "Żeby w ciągu najbliższych lat przejść przez te etapy, które czasami są trudniejsze od tej fizycznej budowy, czyli etap zgód środowiskowych, wszelkiego rodzaju zgód administracyjnych, (...) w tym również unijnych" - powiedział.



Dodał, że ważne jest też wpisanie tej inwestycji w system połączeń transeuropejskich. "Polska w ten sposób stanie się jednym z kluczowych hubów komunikacyjnych - centrów komunikacyjnych, handlowych i gospodarczych" - zaznaczył premier.



Wagę CPK jako silnika rozwoju polskiej gospodarki podkreślał na Kongresie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. "Centralny Port Komunikacyjny jest szczególnie ważny jako swoisty silnik rozwoju polskiej gospodarki" - ocenił. "Jestem przekonany, że polscy producenci podołają. (...) Jako organizator tych przetargów mamy prawo, zgodnie z obowiązującymi normami, tak opisać przedmiot zamówienia, by dać szanse gospodarce narodowej" - powiedział.



"Jesteśmy pewni, że polscy producenci przez najbliższe lata nigdy nie będą mieli okazji do tego, żeby prosić o zamówienia. (...) Mogą być tego pewni, że mają konkretne perspektywy biznesowe, począwszy od kopalni, które zajmują się produkcją kruszyw niezbędnych do tego, żeby powstały nasypy szlaków kolejowych, przez producentów podkładów kolejowych, wszystkich tych, którzy zajmują się przetwarzaniem stali na potrzeby zabudowy sieci kolejowych, tych, którzy zajmują się nowoczesną automatyką, technologiami informatycznymi czy obszarem zabezpieczenia szlaków kolejowych" - wymienił Adamczyk.



Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel mówił, że do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego trzeba będzie zmodernizować i zbudować w sumie ok. 5 tys. km torów. "Około 5 tys. km linii kolejowych będzie związanych z CPK. Będzie to 1,5 - 1,6 tys. km linii nowych i ok. 3,5 tys. km. linii modernizowanych" - powiedział obecny na Kongresie Merchel. Dodał, że obecnie polscy wykonawcy - firmy z polskim kapitałem albo z kapitałem częściowo zagranicznym, ale takie, które mają w Polsce oddziały - stanowią 80-90 proc. firm wykonujących prace dla PKP PLK. "Jedynie kilka, kilkanaście procent firm to spółki z kapitałem tylko zagranicznym" - wskazał.



"Zauważamy już drugi rok z rzędu, że coraz więcej polskich firm startuje w przetargach, które wcześniej były podwykonawcami" - powiedział prezes PKP PLK.



Według wiceministra infrastruktury Marcina Horały, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, zgłaszają się już pierwsze firmy, które chcą sfinansować budowę CPK. "Zainteresowanie finansowaniem projektu CPK na rynku już jest bardzo spore. Już się zgłaszają, już są chętni" - powiedział. "To nie jest jeszcze moment, kiedy budujemy model finansowy, ale tu problemu nie będzie" - ocenił.



Spółka CPK zaprezentowała też na Kongresie projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, które stanowi nowy etap procesu planistycznego Programu Kolejowego CPK. Jak podano w komunikacie spółki, opracowanie zawiera mapy korytarzy dla nowych linii kolejowych prowadzących do planowanego lotniska i szczegółowy plan budowy ponad 1600 km nowych linii kolejowych. "Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych" – wyjaśnił Horała, cytowany w komunikacie CPK.



Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.



Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.