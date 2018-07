Morawiecki: trzy filary planu dla wsi

Nasz plan dla wsi chcemy oprzeć na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój, poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

"Nasz program, nasz plan dla wsi chcemy oprzeć na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój" - powiedział na konferencji prasowej premier na wspólnej konferencji z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim.



Jak tłumaczył, ochrona - w sytuacji, kiedy wystąpią klęski żywiołowe - tak jak w tym roku - klęska suszy.



"Wsparcie w przypadku organizacji rynków. Tak jak również w tym roku dały się we znaki kwestia nadurodzaju, nadpodaży np. owoców miękkich" - powiedział.



Jak powiedział premier, trzeci komponent - to rozwój w oparciu o zaawansowane technologicznie, technicznie sprzęty, rożnego rodzaju materiały, technologie. "Tak, żeby polskie rolnictwo rzeczywiście było jednym z najbardziej efektywnych na świecie" - powiedział.



Plan dla wsi obejmuje regulacje zarówno dla rolników, którzy mają po kilka hektarów, jak i tych, którzy mają po 100, czy 200 hektarów - podkreślił Morawiecki.



Premier mówił, że rząd chce, aby polscy rolnicy coraz śmielej i z sukcesem konkurowali z bogatymi koncernami zachodnimi. Do tego potrzebna jest aktywność polskich instytucji i wsparcie w poszczególnych obszarach.



"Mam tutaj m.in. na myśli działania o charakterze antymonopolowym, anymonopolistycznym, antykartelowym. Czyli zmowy cenowe pomiędzy poszczególnymi odbiorcami, jeżeli takie są oczywiście, będziemy bardzo skrupulatnie sprawdzać. To też jest część planu dla wsi, żeby ten rolnik, który w pocie czoła pracuje nad swoimi płodami rolnymi, miał możliwość sprzedaży ich po przyzwoitej i bardziej ustabilizowanej cenie" - powiedział premier.



"Chcemy zaproponować kontrakty w poszczególnych okresach roku - odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym. Tak, żeby rolnicy mieli względną przewidywalność, jeśli chodzi o ceny odbioru, skupu ich produktów rolnych. To jest niezwykle ważne" - podkreślił szef rządu.



Dodał, że rząd chce też koncentrować się w różnych segmentach rynku na rozwoju. Zastrzegł, że inne potrzeby ma rolnik, który ma dwa, pięć, siedem, czy dziesięć hektarów, a inne potrzeby rolnik posiadający 100, czy 200 hektarów. "I dla jednych i dla drugich w naszym planie dla wsi mamy odpowiednie uregulowania - wsparcie, rozwój, ochronę" - poinformował.

Zobacz więcej Mateusz Morawiecki Marek Wiśniewski