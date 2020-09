Rosnące inwestycje zagraniczne na chińskich rynkach mogą zwiększyć wykorzystanie juana i spowodować, że stanie się on trzecią walutą rezerw na świecie po dolarze i euro, prognozuje Morgan Stanley.

Rząd Chin od lat stara się promować wykorzystanie juana. Obecnie stanowi on ok. 2 proc. globalnych rezerw walutowych. Do 2030 roku może wzrosnąć do 5-10 proc., wyprzedzając japońskiego jena i brytyjskiego funta.