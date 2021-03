Moskiewskie metro planuje wrowadzić system Face Pay

W stolicy Rosji testowana jest technologa rozpoznawania twarzy w celu szybszego płacenia za przejazdy metrem. I nie tylko.

Face Pay jest obecnie testowany przy bramkach obrotowych oraz kasach biletowych. W całym systemie ma być dostępny do końca roku.

Metro Igor Ovsyannykov/Pixabay

Metro używa systemu rozpoznawania twarzy przy bramkach obrotowych od września minionego roku i do tej pory około 900 osób zostało zatrzymanych pod zarzutem popełnienia różnych przestępstw. Nowy system ma również przyspieszyć obsługę klientów, pozwalając osobom, które przesłały dane biometryczne do swojego banku, obciążać swoje karty w procesie podobnym do realizowanego w przypadku korzystania z aplikacji Apple Pay.

Stolica Rosji obsługuje jeden z największych systemów monitoringu na świecie. Przeciwnicy prezydenta Władimira Putina twierdzą, że policja wykorzystuje rozpoznawanie twarzy do śledzenia osób, które uczestniczyły w protestach w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego.

Moskiewskie metro wybudowane w 1935 obecnie jest jednym z największych na świecie. Piętnaście linii obsługuje aż 238 stacji na odcinku ponad 408 km.