MRiRW: preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty

Do końca grudnia 2020 r. producenci rolni i podmioty prowadzące przetwórstwo rolno-spożywcze będą mogli ubiegać się o preferencyjny kredyt obrotowy z gwarancją spłaty, poinformowało w piątek ministerstwo rolnictwa.

"Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych. Na tej podstawie banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym i podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze, w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie resortu.



Kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności, oprócz stosowania 2 proc. dopłat do ich oprocentowania, będą miały gwarancję spłaty. Dopłaty do oprocentowania i gwarancje spłaty kredytów obrotowych będą finansowane z Funduszu Gwarancji Rolnych, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Dopłaty do oprocentowania kredytów w wysokości 2 proc. będą stosowane przez 12 miesięcy od podpisania umowy kredytowej. W dalszych okresach spłaty kredytu pełne oprocentowanie będzie płacone przez kredytobiorcę.



Gwarancja spłaty kredytów będzie obejmowała maksymalny okres 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego lub 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.



Kredyty takie będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.