MRPiPS: nie trwają prace zmierzające do oskładkowania umów o dzieło

W resorcie nie trwają prace zmierzające do oskładkowania umów o dzieło – poinformowało PAP we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodało, że wprowadzenie przez ZUS nowego rejestru pozwoli dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów cywilnoprawnych.

"Gazeta Wyborcza" we wtorek napisała, że przygotowywane przez MRPiPS zmiany prawne "mogą dotyczyć też zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło. Obecnie – w przeciwieństwie do zleceń – są one zwolnione z jakichkolwiek składek ubezpieczeniowych".



W artykule napisano, że z danych wynika, że na umowach cywilnoprawnych łącznie pracuje 1,3 mln Polaków, jednak rząd nie ma informacji, ile osób pracuje na umowach o dzieło.



"Zakład (Ubezpieczeń Społecznych) z napływających danych stworzy specjalny rejestr umów o dzieło. I na każde żądanie będzie dane z niego udostępniać członkom rządu" – podaje "GW".



MRPiPS w piśmie przesłanym PAP zaprzeczyło, by w ministerstwie trwały prace nad oskładkowaniem umów o dzieło.



"W nawiązaniu do artykułów pt. +ZUS sprawdzi umowy o dzieło+ oraz +Umowy o dzieło do nowego rejestru ZUS+, opublikowanych we wtorek 29 września na łamach +Gazety Wyborczej+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w resorcie nie trwają prace zmierzające do oskładkowania umów o dzieło. W związku z tym, zawarta w ww. artykułach teza sugerująca, że +zmiany prawne mogą dotyczyć też zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło+ jest nieprawdziwa" – podało ministerstwo.



Zwróciło uwagę, że wprowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zakłada pierwsza odsłona tarczy antykryzysowej.



"ZUS przygotowuje się do tego zadania i będzie gotowy 1 stycznia 2021 roku na uruchomienie rejestru. To rozwiązanie pozwoli dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów cywilnoprawnych. Informacje te mogą być wykorzystywane m.in. do celów statystyczno-analitycznych, szczególnie przy opracowywaniu i kierowaniu odpowiedniej pomocy" – wskazuje MRPiPS.