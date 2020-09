Elonowi Muskowi nie spodobał się zarzut, że wyzyskuje pracowników Tesli.

Były amerykański sekretarz pracy Robert Reich nazwał Muska „współczesnym kapitalistą-wyzyskiwaczem”. Argumentował, że w okresie kwiecień-czerwiec, kiedy wartość rynkowa Tesli wzrosła o 96 proc., zwiększając majątek Muska o dziesiątki miliardów dolarów, pracownicy Tesli zostali zmuszeni do zaakceptowania obniżenia wynagrodzeń o 10-30 proc. Musk zareagował na to we właściwy dla siebie sposób.