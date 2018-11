Na Grochowie powstaje nowe osiedle

Atal, ogólnopolski deweloper, rozpoczyna sprzedaż pierwszej części warszawskiego projektu Nowa Grochowska.

Kompleks mieszkaniowy powstaje w dzielnicy Praga-Południe nieopodal ulic Grochowskiej i Ostrobramskiej. Ceny za mkw. zaczynają się od 7825 zł brutto. W pierwszym etapie zostanie wybudowany budynek o kaskadowej architekturze — liczący od trzech do ośmiu pięter. Powstanie w nim 155 mieszkań od 37,72 do 130,74 mkw. Będą to lokale o zróżnicowanych rozkładach — dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowe — z przemyślanym podziałem wnętrz. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie balkon wraz ze schowkiem do przechowywania rzadziej używanych przedmiotów, a w przypadku parterowych lokali — prywatny ogródek. W inwestycji zaprojektowano 13 naziemnych miejsc postojowych i 151 w garażu podziemnym, w tym 21 miejsc postojowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych. Na parterze budynku zaplanowano przestrzeń na cztery punkty handlowe i usługowe.