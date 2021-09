Na NYSE nadal przewaga podaży

S&P500 stracił we wtorek mniej niż 0,1 proc., ale była to już jego czwarta z rzędu spadkowa sesja. Dow Jones spadł o 0,15 proc. i powiększył o ponad 50 pkt. stratę z poprzedniego dnia, wynoszącą ponad 600 pkt. Nasdaq kończył wtorek wzrostem o 0,2 proc. i odrobił tylko 32 pkt. z 300 pkt., które stracił w poniedziałek.

Na amerykańskich rynkach akcji widać było we wtorek próby odreagowania poniedziałkowej przeceny. Było to jednak raczej „odbicie zdechłego kota”, bo obawy stojące za spadkami na poprzedniej sesji nie znikły, czego dowodem jest słaby finał sesji. Rozstrzygnięcie nastąpi w najbliższych dniach. W środę inwestorzy mogą dowiedzieć się kiedy Fed zamierza rozpocząć redukcję zakupów obligacji, a dzień później czy drugi chiński deweloper Evergrande jest w stanie spłacać swoje długi i czy państwo ruszy mu na pomoc. We wtorek rosły rentowności obligacji skarbowych, stabilizowały się notowania dolara, który dzień wcześniej się umacniał w związku z popytem na „bezpieczne przystanie”. Złoto zdrożało drugą sesję z rzędu, wzrosła cena ropy.