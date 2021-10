Na Wall Street spadki

Na amerykańskich rynkach akcji przeważa podaż. Spadek rentowność obligacji sprzyja jednak notowaniom spółek technologicznych.

Po ponad godzinie handlu Dow Jones tracił 0,9 proc., a S&P500 spadał o 0,6 proc. Nasdaq odrobił niemal całą stratę z początku sesji i jest mniej niż 0,1 proc. poniżej zamknięcia z wtorku. Podaż przeważa we wszystkich 11 głównych segmentach rynku. Najmocniej tanieją spółki finansowe, materiałowe i energii. Te ostatnie są sprzedawana z powodu spadku notowań ropy i gazu. Najlepiej na tle rynku wyglądają segmenty IT i usług telekomunikacyjnych, a także dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych i dóbr codziennego użytku. Rentowność obligacji USA spada, umacnia się jednak dolar. Opublikowany w środę raport ADP pokazał, że sektor prywatny stworzył więcej miejsc pracy we wrześniu niż oczekiwano. Niektórzy odebrali to jako negatywny sygnał, zapowiadający dobry raport z rynku pracy w piątek, który przesądzi o ogłoszeniu przez Fed redukcji zakupów obligacji. Raport ADP nie jest jednak wiarygodnym wskaźnikiem zmian w raportach z rynku pracy, przypominają analitycy.