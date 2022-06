Na złotym i długu uspokojenie nastrojów, inwestorzy czekają na Fed

"Wtorek na rynku złotego przynosi spodziewane uspokojenie nastrojów, a kurs EUR/PLN znajduje się w okolicach 4,65 z niewielką zmiennością w porównaniu do poniedziałkowych notowań. Wydaje się, że uspokojenie nastrojów przeciągnie się także na większość środowych notowań, gdyż rynki będą czekać na posiedzenie Fed, a ono wyznaczy dalszy kierunek trendów" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Jak wskazał ekonomista, główne pytanie, które obecnie zadają sobie inwestorzy, to czy Fed podniesie stopy o 50 czy 75 pb.

"Naszym zdaniem, stopy zostaną podwyższone o 50 pb, a później uwaga inwestorów przeniesie się na projekcje dotyczące poziomu przyszłych stóp oraz na to co będzie mówił Jerome Powell" – dodał ekonomista Banku Millennium.

Jak powiedział Mateusz Sutowicz, Fed ma w zasadzie dwa wyjścia – utrzymać jastrzębią retorykę, albo ją jeszcze zaostrzyć.

"Moim zdaniem, przekaz ze strony Fed będzie kompromisem pomiędzy tymi stanowiskami, choć sugerowana stopa docelowa stóp może być na wyższym poziomie od tego co było wskazywane podczas poprzedniego posiedzenia" – dodał.

Zdaniem Sutowicza, taki przekaz będzie oznaczał, że obawy stagflacyjne będą dalej dyskontowane przez rynki, ale w mniejszym stopniu niż to miało miejsce w ostatnich trzech dniach.

"W takim otoczeniu EUR/PLN pozostanie zapewne relatywnie wysoko, ale bez takiej zmienności, jaka miała miejsce w ostatnich dniach. Oczekujemy stabilizacji kursu EUR/PLN powyżej poziomu 4,60 i jest to dla nas scenariusz bazowy" – powiedział Sutowicz.

Najbliższe posiedzenie Fed odbędzie się w środę 15 czerwca br., a decyzję o poziomie stóp procentowych w USA rynek pozna o godzinie 20.00 czasu polskiego.

O godzinie 15.48 EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,655, a USD/PLN spada o 0,26 proc. do 4,4571. W tym czasie na rynkach bazowych dolar nieco się osłabia, a kurs EUR/USD rośnie o 0,34 proc. do 1,0442.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu po bardzo mocnej przecenie z poniedziałkowej sesji również ma miejsce uspokojenie nastrojów, a przyczyny są podobne, czyli oczekiwanie inwestorów na środowe posiedzenie Fed" - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

Zdaniem ekonomisty, krótki koniec krzywej rentowności dyskontuje docelowy poziom stopy procentowej w Polsce w okolicach 8 proc.

"Wydaje się, że rynek dobrze wycenia docelową stopę procentową, jednak ryzyka w dalszym ciągu utrzymują się w górę. Na ten moment jednak, przy tych danych które posiadamy wydaje się, że poziom ten może stanowić bazę dla uspokojenia tego końca krzywej dochodowości" – dodał.

"Natomiast obligacje 10-letnie powinny podążać za rynkami bazowymi, na których rentowności będą rosły" – powiedział Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zniżkują o 2,8 pb do 3,343 proc., a niemieckich idą w górę o 4,5 pb do 1,671 proc.