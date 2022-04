Nadal brak szczegółów dotyczących skoordynowanego uwolnienia rezerw ropy

Oczywiście najważniejszym impulsem byłyby kolejne sankcje, narzucane na Rosję. Unia Europejska pracuje m.in. nad propozycjami wprowadzenia zakazu importu węgla z Rosji oraz wykluczenia możliwości wpływania rosyjskich statków do europejskich portów.

Jednak najwięcej emocji oczywiście wzbudza potencjalny proces wycofywania się UE z importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego – to raczej nie nastąpi prędko, jednak możliwe, że pojawią się jakieś długofalowe plany. Wielka Brytania, która sama poinformowała o zamiarze całkowitej rezygnacji z dostaw rosyjskiej ropy naftowej do końca 2022 roku, wezwała także inne państwa G7 oraz NATO do stworzenia konkretnego planu wycofywania się z importu rosyjskiej ropy i gazu.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Inwestorzy wyczekują także informacji ze strony państw będących członkami Międzynarodowej Agencji Energetycznej (31 krajów rozwiniętych), dotyczących skoordynowanego uwolnienia przez nie strategicznych rezerw ropy naftowej. Na razie jedynie Stany Zjednoczone przedstawiły konkretny plan uwalniania rezerw, jednak MAE poinformowała, że także inne kraje powinny podjąć decyzję w ciągu kilku najbliższych dni.

Pominąwszy obawy związane z sankcjami narzucanymi na Rosję (które obecnie są kluczowe dla wyceny ropy), wiele pozostałych czynników sprzyja stronie podażowej na rynku ropy naftowej. Należą do nich: siła amerykańskiego dolara, obawy związane z popytem na paliwa w obliczu lockdownu w Chinach, jak również oszacowany wczoraj przez Amerykański Instytut Paliw wzrost zapasów ropy naftowej w USA (dzisiaj swoje dane na ten temat przedstawi Departament Energii USA).

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne