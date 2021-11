Nadwyżką handlowa Kanady wyższa niż oczekiwano

Wysokie ceny ropy pozwoliły zrekompensować trudną sytuację w sektorze motoryzacyjnym i wsparły wyniki handlu zagranicznego Kanady we wrześniu. Kraj Klonowego Liścia odnotował wyższą niż oczekiwano nadwyżkę w wymianie handlowej.

Według zaprezentowanych w czwartek danych przez Statistics Canada, dodatnie saldo bilansu handlowego we wrześniu 2021 r. wzrosło do 1,86 mld CAD (1,5 mld USD). Miesiąc wcześniej nadwyżka sięgnęła 1,51 mld CAD po korekcie. Tymczasem mediana prognoz ekonomistów zakładała wartość na poziomie 1,6 mld CAD.

Była to czwarta z rzędu miesięczna nadwyżka, co jest najdłuższą taką serią od 2014 r.

Odczyt nie jest do końca tak optymistyczny jakby to mogło wyglądać. Eksport bowiem spadł we wrześniu o 2,3 proc. zaś import o 3 proc. Głównym powodem są zawirowania w świtowej gospodarce wynikające z przedłużających się wąskich gardeł w łańcuchach dostaw i rosnących kosztów surowców i energii.

Jak podano w komunikacie, eksport pojazdów samochodowych i części spadł aż o 18 proc. zaś import w tym segmencie o 14 proc. Natomiast sprzedaż za granicę ropy i destylatów zwiększyła się o 7,2 proc.