Naimski: kolejny krok w dążeniu do suwerenności energetycznej Polski

Około 750 mln zł kosztowała budowa 168-km gazociągu Lwówek-Odolanów, oddanego do użytku przez Gaz-System. To kolejny krok w dążeniu do suwerenności energetycznej Polski, mówił w piątek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Gazociąg położony na terenie 19 gmin Wielkopolski i Dolnego Śląska docelowo ma być częścią europejskiego systemu przesyłowego łączącego Norwegię z Chorwacją.



"Zakończenie budowy jednego z najdłuższych elementów międzynarodowego korytarza gazowego Północ-Południe to kolejny istotny krok w dążeniu do osiągnięcia suwerenności energetycznej Polski" - powiedział w piątek Naimski podczas uroczystości zakończenia budowy i uruchomienia gazociągu. Jak mówił, spółka Gaz-System jest narzędziem polskiego państwa niezbędnym do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. "Gazociąg Lwówek-Odolanów odgrywa w tej strategii bardzo ważną rolę" - wskazał.



Inwestycja kosztowała blisko 750 mln zł; połowa pieniędzy pochodziła z Unii Europejskiej.



"Patrzymy na tę inwestycję jako na część sieci bezpieczeństwa i cieszy, że zyskuje to również wsparcie Komisji Europejskiej" - mówił minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.



Zaznaczył, że to nie tylko priorytet pod kątem bezpieczeństwa i budowy gospodarki niskoemisyjnej. Jak mówił, przekonaliśmy również Komisję Europejską i inne kraje w Europie, że inwestycje w sieci przesyłowe należy kontynuować. Dodał, że zasięg planowanej inwestycji pozwala wpisać ją w projekt Międzymorza.