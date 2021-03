Do najwyższego poziomu od niemal dwóch lat wzrósł wskaźnik nastrojów panujących w niemieckim biznesie, donosi Reuters.

Marcowy odczyt wskaźnika instytutu Ifo wspiął się do poziomu 96,6 pkt, co jest jego najwyższą wartością od czerwca 2019 r. Miesiąc wcześniej kształtował się na poziomie 92,7 pkt po korekcie w górę wstępnego oszacowania. Wynik za marzec okazał się przy tym lepszy niż oczekiwali ekonomiści, których mediana prognoz zakładała zwyżkę „jedynie” do 93,2 pkt.