Najseksowniejszy zawód świata: data scientist

Zalewają nas dane, więc problemu ze znalezieniem pracy nie mają osoby, które potrafią je wykorzystać. Ofert na stanowiska analityków danych jest w tym roku o 200 proc. więcej niż w zeszłym.

Gromadzimy coraz więcej danych, a dostęp do chmury pozwala na ich szersze zastosowanie. Rośnie więc popyt na ekspertów, którzy potrafią przekształcić dużą liczbę danych na bardziej użyteczny format, wykorzystać je do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem firmy, wyszukiwać w danych reguł i wzorów, a także wykrywać trendy. W latach 2013-19 globalny rynek data science, czyli sektora związanego wyłącznie z danymi, urósł o 344 proc.— podał portal Towards Data Science.