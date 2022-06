Najważniejsze trendy w inwestycjach firm

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W ciągu ostatniego miesiąca największa liczba dużych inwestycji miała miejsce w energetyce, zwłaszcza w OZE, a także w usługach biznesowych. Widoczny jest również m.in. trend inwestycji w nieruchomości tzw. wynajmu instytucjonalnego.

Na podstawie informacji prasowych oraz komunikatów prasowych spółek analizujemy duże inwestycje w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca. Takie zestawienie pozwala na zidentyfikowanie najnowszych trendów w aktywności inwestycyjnej, zanim będą one jeszcze widoczne w twardych danych. Może to być także istotne do monitorowania koniunktury w polskiej gospodarce – firmy decydują się na inwestycje, kiedy są pewne sytuacji rynkowej oraz otoczenia makroekonomicznego. Jest to zwłaszcza istotne w kontekście wzrostu stóp procentowych i odpowiedzi na pytanie, na ile hamują one inwestycje. Wiele wskaźników koniunktury pokazuje (patrz wykres), że skłonność do inwestowania maleje. W naszej analizie faktycznych informacji o inwestycjach i planach inwestycyjnych uwzględniamy zarówno inwestycje w środki trwałe, transakcje (fuzje, przejęcia, inwestycje typu PE/VC), jak i ogłaszane przez firmy plany rozwojowe.