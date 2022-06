Największa podwyżka stóp FED od 1994 roku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Amerykański Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku („Federal Open Market Committee”) podniósł w środę wysokość głównej stopy procentowej w USA o 0,75 pkt. proc. do poziomu 1,5-1,75 proc. To największa podwyżka stóp w Stanach Zjednoczonych od 15 listopada 1994 roku, kiedy oprocentowanie funduszy federalnych zostało podniesione przez FED również o 0,75 pkt. proc. z 4,75 proc. do 5,5 proc.

Wysokość podstawowej stopy procentowej podniósł również – po raz piąty z rzędu - wczoraj Bank Anglii. Wzrosła ona z 1 do 1,25 proc. do najwyższego poziomu od 13 lat.