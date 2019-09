Największy od 10 lat skok na giełdzie w Indiach

Po tym jak rząd zapowiedział obniżenie podatku CIT, giełda indyjska zanotowała największą zwyżkę od maja 2009 r.

Indeks parkietu w Bombaju SENSEX30 skoczył w piątek o 5,3 proc. po tym, jak minister finansów Nirmala Sitharaman zapowiedział obniżenie CIT z 30 proc. do 22 proc. Stopa opodatkowania, która do tej pory należała do najwyższych w regionie, spadnie w okolice średniej. Reakcję widać było też na rynku walutowym i obligacji — rupia umocniła się do dolara o 0,3 proc., a rentownościpapierów 10-letnich skoczyły o 20 pkt baz., czyli najmocniej od 2,5 roku. Skutkiem obniżki będzie wyższy deficyt finansów publicznych, jednak priorytetem jest w tym momencie wzrost, komentują specjaliści.