Największy udziałowiec Credit Suisse wzywa pożyczkodawcę do naprawy banku

David Herro, dyrektor ds. inwestycji Harris Associates i właściciel 10 proc. udziałów w Suisse, powiedział w trakcie wywiadu, że bank musi znaleźć najlepiej w ciągu 2 najbliższych lat sposób, by jednostka uzyskiwała trwałe zyski. Jeśli się to nie uda, trzeba będzie rozważyć drugą opcję polegającą na sprzedaży, spin-offie lub fuzji z innym podmiotem.

– Brzmi to prosto, ale wszystko, co muszą zrobić, to zapobiec utracie pieniędzy przez bank inwestycyjny - powiedział Herro.

W zeszłym miesiącu bank ogłosił strategiczną zmianę i wskazał kluczową jednostkę bankowości inwestycyjnej jako miejsce możliwych zmian w związku z relokacją kapitału.