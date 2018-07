Napięcia handlowe jeszcze się zaostrzą

Okres zawirowań, związany z rosnącymi napięciami handlowymi, potrwa jeszcze kilka miesięcy, zapowiada Kamakshya Trivedi z banku Goldman Sachs.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Obawy, że napięcia między głównymi gospodarkami przerodzą się w otwartą wojnę handlową, do spółki z podwyżkami stóp procentowych Fedu, wywierają presję na przecenę akcji z rynków wschodzących oraz umocnienie dolara. Indeks giełd krajów rozwijających się MSCI EM zniżkował w ciągu ostatnich 3 miesięcy o 8,4 proc., a chiński juan osłabił się do dolara o 6,0 proc. Inwestorzy wciąż oczekują, jak Chiny zareagują na ostatni pakiet ceł nałożonych przez USA. Zdaniem Kamakshyi Trivediego z banku Goldman Sachs przynajmniej pierwszy z czynników będzie się jeszcze przez jakiś czas utrzymywał.



- Naszym zdaniem napięcia handlowe najprawdopodobniej dalej będą się zaostrzać, zanim zobaczymy poprawę – powiedział Kamakshya Trivedi w wywiadzie na antenie telewizji Bloomberg.



Jednym ze skutków będzie dalsze osłabienie juana, które powinno potrwać od 3 do 6 miesięcy, jednak później sytuacja powinna się ustabilizować, dzięki odporności chińskiego wzrostu gospodarczego. Chińskim władzom na rękę może być pewne osłabienie waluty, jednak nie zdecydują się one, by użyć dewaluacji juana jako narzędzia do uderzenia w USA, zapowiada specjalista.



Jednocześnie Kamakshya Trivedi ostrzegł przed dalszym pogorszeniem sytuacji w Turcji, w tym przed pogłębieniem przeceny liry. Jego zdaniem władze powinny utrzymywac restrykcyjną politykę pieniężną i pozwolić gospodarce na ostygnięcie, by rozwiązać problem deficytu na rachunku bieżącym. Odejście w poniedziałek cieszącego się zaufaniem inwestorów wicepremiera Mehmeta Simseka to duża strata, dodaje Kamakshya Trivedi.