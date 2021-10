Napisz mowę na swój pogrzeb

Aby uświadomić sobie cele życiowe, nie ma lepszego środka niż spojrzenie na sprawę od końca, czyli z perspektywy śmierci — uważa Maciej Gnyszka, przedsiębiorca, propagator wolnego rynku, współwłaściciel Pracowni Synergii.

„PB”: Operacje plastyczne, kuracje odchudzające, nowe metody leczenia. Rozpaczliwie chcemy przedłużyć życie, a pan w swoich artykułach zachęca: memento mori — pamiętaj, człowiecze, na śmierć. Skąd tak szalony pomysł?

OrderedDict([('strong', OrderedDict([('@id', 'strong-a191be52b26027260a533c70b8c73b9f'), ('#text', 'Memento mori:')]))]) OrderedDict([('strong', OrderedDict([('@id', 'strong-c344622095d4fa81c668827ec7f559c3'), ('#text', 'Jeśli chcesz realizować życiowe cele, musisz mieć świadomość swojej śmierci — mówi w Pulsie Biznesu do słuchania Maciej Gnyszka, przedsiębiorca i propagator wolnego rynku w Polsce.')]))]) Marek Wiśniewski

Maciej Gnyszka: Nie jest to w żadnej mierze pomysł szalony. Każdy z nas co pewien czas dostaje zaproszenie na pogrzeb bliższej czy dalszej rodziny, znajomych. Choć należę do w miarę młodego pokolenia, miałem już okazję kilku kolegów i koleżanek z liceum na cmentarz odprowadzić. Śmierć jest codziennym towarzyszem. Szczególnie gdy się przejrzy media zwyczajne, niebiznesowe, które wydają się lubować w newsach typu: ktoś kogoś przejechał, zamordował. Choćby od tej strony powinniśmy być ze śmiercią za pan brat. Nieuchronnie czeka ona każdego z nas, a listopad to dobry moment, by sobie o tym przypomnieć.

Niemniej śmierć pokazywana w mediach wydaje się taka nierzeczywista. Jest oglądana jakby przez szybę.

Rozmawiałem kiedyś z lekarzem, który powiedział, że zmorą pacjentów nowotworowych jest to, że przez lata bardzo często pracowali na nowotwór, a nawet mieli świadomość, że podejmują działania, które mogą w tym kierunku prowadzić. Mimo to zawsze towarzyszyło im przeświadczenie: no nie, nowotwór innych spotka, a nie mnie.

Jak powiedział Freud, w głębi serca nikt nie wierzy we własną śmierć, tymczasem pan akurat wierzy. Nie dość tego — zachęca pan czytelników i słuchaczy, aby napisali swoją mowę pogrzebową.

To nie jest mój oryginalny pomysł. Zawdzięczam go jednemu z ludzi, których podziwiam i od których się dużo nauczyłem. To Singapurczyk rodem z Chin — doktor Jeh Shyan Wong, który na swoim seminarium Miracles of Capital mówi o tym, że warto się zastanowić nad tym, co chcemy po sobie zostawić. W tym kierunku przeprowadza parę ćwiczeń, które pomagają odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są moje aspiracje, ale widziane z perspektywy końca. Mowa pogrzebowa jest narzędziem, by opisać to, co postrzegamy jako cele istotne w swoim życiu. Później, patrząc wstecz aż do dnia dzisiejszego, można sobie odpowiedzieć na pytanie, które działania podejmowane przeze mnie służą tym celom.

Stać cię na więcej Newsletter autorski Mirosława Konkela ZAPISZ MNIE

× Stać cię na więcej autor: Mirosław Konkel Wysyłany raz w tygodniu Jesteś lepszy, niż ci się wydaje, ale nie tak dobry, jak mógłbyś być. Zapisz się na newsletter - znajdź inspiracje i odpowiedzi na ważne pytania. Chcę otrzymywać newsletter * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

W którym momencie życia napisał pan swoją mowę pogrzebową?

Bodźcem było seminarium z doktorem Wongiem. A przedtem? Należę do tych, którzy pogrzeby raczej lubią. Jako dziecko, a później osoba dorastająca nie miałem problemu z dopuszczeniem do siebie myśli, że kiedyś moje życie się skończy. Przeciwnie — taką zgodę na to uzyskałem dość wcześnie, natomiast głęboki namysł nad tym nastąpił około trzydziestki.

Co uwzględnił pan w mowie na swój pogrzeb?

Najpierw musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, które obszary mojego życia są ważne, a które nie. Dla mnie ważne są trzy: rodzina, biznes i działalność społeczna. Następnie określiłem, jak w każdej z tych dziedzin chciałbym zostać zapamiętany — uwaga! — przez istotne osoby. To wymagało wskazania, kogo w chwili śmierci będę znał lub mam ambicje znać. Z tego rodzi się coś w rodzaju planów strategicznych. Przez pryzmat śmierci, która nie wiadomo, kiedy się wydarzy, plany nabierają pilności. Skutkiem tego ćwiczenia, jeśli człowiek dobrze je zrobi i dogłębnie przeżyje, przestaje tracić czas.

A co z osobami niepogodzonymi ze śmiercią? Czy myślenie o końcu nie odbierze im woli życia, działania, angażowania się w biznes?

Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który abstrahuje od istotnych elementów swojego rynku lub nie umie się pogodzić z jakimś nieuchronnym elementem działalności biznesowej, np. zamyka oczy na podatki. Czy dobrze jest celebrować to bycie niepogodzonym z systemem podatkowym? Podobnie jest z pogodzeniem się z własną śmiertelnością, które postrzegam w kategoriach realizmu. To element wchodzenia w dojrzałość.

Co powiedziałby pan człowiekowi, który uważa, że jest zbyt młody i zbyt zdrowy, aby myśleć o śmierci?

Poradziłbym mu, aby na początku listopada wykorzystał okazję i złożył wizytę na cmentarzu z kalkulatorem w ręku, a następnie policzył średnią długość życia jego niektórych pensjonariuszy. Mam też bardziej pozytywną radę: przepracowanie tematu śmierci, aby już nigdy nie marnować czasu.

Podcast........

dziś: „Memento mori — pamiętaj, człowiecze, na śmierć!”

goście: Maciej Gnyszka — przedsiębiorca, współwłaściciel Pracowni Synergii, Tomasz Stawiszyński — filozof i pisarz, autor książki „Ucieczka od bezradności”, Tomasz Kilarski — firma Lindner, największy producent trumien w Polsce, Michał Gulczyński — doktorant na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie, prowadzi badania na temat demografii i płci