Nasdaq odporny na strach przed recesją

Dow Jones stracił 0,4 proc. S&P500 rósł na zamknięciu o 0,2 proc. Nasdaq kończył sesję zwyżką o 1,75 proc.

Pierwsza w tym tygodniu sesja na amerykańskich rynkach akcji miała dwie fazy. W początkowej dominowała podaż, tłumaczona obawami przed recesją, które dodatkowo wzmogło pierwsze od czerwca odwrócenie krzywej rentowności. Dow Jones tracił ponad 700 pkt., S&P500 spadał o ponad 2 proc. Jeszcze przed półmetkiem sesji pojawił się jednak popyt na mocno taniejące akcje. Indeksy ruszyły w górę i z wyjątkiem indeksu blue chipów udało im się odrobić straty i wyjść na plus. Przez całą sesję najlepiej notowane były spółki technologiczne, czemu sprzyjał spadek rentowności obligacji. Potężna przecena ropy, tłumaczona obawą spadku popytu w przypadku recesji, mogła poprawić nastroje, bo może zapowiadać słabnięcie inflacji. Podobnie można było również interpretować umocnienie dolara, którego indeks zbliżył się we wtorek do najwyższej wartości od 20 lat.