Nastroje niemieckich firm poprawiły się po Omikronie

Opracowywany przez instytut Ifo wskaźnik oczekiwań biznesowych wzrósł w oszacowaniu na luty 2022 r. do 98,9 pkt ze zrewidowanych w górę z 95,7 do 96,0 pkt w styczniu. Odczyt okazał się przy tym wyższy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost do 96,5 pkt.

Firmy oczekują zakończenia kryzysu związanego z koronawirusem, a firmy z sektora handlu detalicznego i usług wydają się lepiej radzić sobie z obecną falą infekcji niż się obawiano – stwierdził Clemens Fuest, prezes Ifo.

Największym problemem oprócz samych infekcji pozostają wąskie gardła w dostawach. Przedsiębiorcy liczą jednak, że w kolejnych miesiącach sytuacja będzie się systematycznie poprawiać.

Dodatkowo warunki dla działalności zakłócane są wysoką inflacją, która przed firmami stawia wiele wyzwań. Problemem jest też sytuacja na Ukrainie i możliwe trudności z zapewnieniem odpowiednich dostaw energii.