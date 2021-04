Nastroje w niemieckim biznesie nieoczekiwanie pogorszyły się

Choć ekonomiści oczekiwali kontynuacji poprawy nastrojów wśród niemieckich przedsiębiorców, te jednak w kwietniu uległy zaskakującemu pogorszeniu, donosi Reuters.

Związane z przedłużającym się lockdownem obawy przeważyły i wskaźnik opracowywany przez instytut ZEW odnotował w oszacowaniu na kwiecień 2021 r. do poziomu 70,7 pkt. To pierwszy jego spadek od listopada zeszłego roku. Tymczasem mediana oczekiwań zakładała wzrost wskaźnika nastrojów do 79,0 pkt z 76,6 pkt miesiąc wcześniej.

Instytut podkreślił, że choć widać wzrost pesymistycznych oczekiwań, obecna sytuacja i tak jest oceniana jako znacznie lepsza niż jeszcze w marcu.

Dowodzić tego może wzrost subindeksu aktualnych warunków z -61,0 do -48,8 pkt. w tym przypadku spodziewano się poprawy do -53,0 pkt.