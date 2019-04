Nauczyciele są coraz biedniejsi

Nauczycielskie pensje relatywnie od lat spadają.

W wyniku nieudanych negocjacji z rządem, nauczyciele pod egidą Związku Nauczycielstwa Polskiego i OPZZ rozpoczęli dziś bezterminowy strajk. Porównując wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej można zauważyć silny spadek relatywnej zamożności tej grupy zawodowej względem pozostałych Polaków konsekwentnie pogłębiający się od 2012 r. Co ciekawe, realizacja postulatów ZNP (podwyżka o 1000 zł brutto) przywróciłaby sytuację z w tej statystyce sytuację z 2011 r. (patrz wykres nr 1). Porównanie z Europą również nie wygląda korzystnie: Polska, wraz z pozostałymi państwami grupy wyszehradzkiej, wypłaca najniższe pensje nauczycielom, w porównaniu z innymi członkami OECD ze Starego Kontynentu, i to już po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (patrzy wykres nr 2).

Pracodawcy: podwyżki dla nauczycieli można częściowo sfinansować z Funduszu Pracy

Uważamy, że w przypadku przedstawienia przez rząd oferty podwyżek płac nauczycieli, część brakujących środków można jednorazowo sfinansować z Funduszu Pracy - napisali we wspólnym oświadczeniu Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.



Przedstawiciele pracodawców w oświadczeniu przesłanym PAP podkreślają, że jakość kształcenia jest wyzwaniem cywilizacyjnym Polski i dobrem, o które powinno dbać całe społeczeństwo. "Niestety, obserwujemy obecnie krańcową degradację statusu zawodu nauczyciela, w większości wynikają z niskich zarobków, zwłaszcza w porównaniu z wieloma innymi grupami zawodowymi" - piszą pracodawcy.



Jak dodają, "ochrona pokoju społecznego i zapobieżenie negatywnym skutkom strajku nauczycieli, przy równoczesnym pełnym zrozumieniu stanowiska negocjacyjnego ZNP i FZZ, to ważne i istotne cele".



"Jako cztery reprezentatywne organizacje pracodawców widzimy możliwość spełnienia oczekiwań skokowego wzrostu zarobków, niezależnie od negocjowania również pakietu innych rozwiązań racjonalizujących finansowanie sfery oświatowej w Polsce. Uważamy, że w przypadku przedstawienia przez rząd oferty podwyżek płac nauczycieli, część brakujących środków na ten cel można jednorazowo (tj. w budżecie 2019 r.) sfinansować właśnie z Funduszu Pracy" - deklarują pracodawcy.



"Jest to racjonalna propozycja, zwłaszcza w świetle wielu innych stałych obciążeń tego Funduszu, które z aktywizacją zawodową (jak ostatnie wydatki związane z tzw. 13 emeryturą) nie mają nic wspólnego" - podkreślono w oświadczeniu.



Pracodawcy apelują do rządu "o pilne przedstawienie stanowiska negocjacyjnego, które będzie uwzględniać naszą propozycję i pozwoli na zakończenie konfliktu w tak ważnym społecznie momencie, zwłaszcza z perspektywy uczniów gimnazjum i klas ósmych".