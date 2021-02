Nestle sprzeda część północnoamerykańskiego biznesu

Koncern Nestle sprzedaje część swoich północnoamerykańskich marek związanych z wodą. Zamierza skupić się na produktach premium z tego segmentu, informuje Reuters.

Szwajcarski gigant rynku spożywczego znalazł już kupców na część swojego biznesu za oceanem. Chodzi o marki wód spożywczych Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain, Zephyrhills, Arrowhead i Splash. Pozbędzie się także usługi ReadyRefresh koncentrującej się na dostawie napojów do biur. Aktywa te trafią w ręce dwóch firm private equity One Rock Capital Partners i Metropoulos & Co. Wartość transakcji szacowana jest na 4,3 mld USD.

Nestle zamierza tymczasem rozwijać linię marek premium, która obejmuje m.in. jedną z najbardziej znanych wód, Perier a także S.Pellegrino i Acqua Panna. Te międzynarodowe marki mocno wsparły wyniki spółki na rynku za Atlantykiem w III kwartale minionego roku.

Oddział Nestle Waters North America posiada około 7 tys. pracowników w USA oraz ponad 230 w Kanadzie.