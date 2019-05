Nestle zredukuje 4 tys. etatów w USA

Amerykański oddział Nestle zwolni około 4000 pracowników. Związane jest to z zaprzestanie dostarczania mrożonej pizzy i lodów bezpośrednio do sklepów. Firma przechodzi do modelu magazynu, który staje się standardem branżowym dla przedsiębiorstw z branży „Big Food” chcących obniżyć koszty.

Szwajcarski gigant segmentu żywności i produktów konsumenckich zamyka sieć dostaw bezpośrednich do sklepów dla produktów takich marek jak DiGiorno i Skinny Cow począwszy od trzeciego kwartału. Oznaczać to będzie wyeliminowanie operacji, która obejmuje obecnie 230 obiektów, 1400 ciężarówek i 2000 różnych tras. Jak podkreśla Nestle, amerykańska jednostka była w stanie obniżyć koszty, ale ostatecznie model bezpośrednich dostaw do sklepów był zbyt drogi, nawet gdy firma „osiągnęła maksymalny poziom wydajności. Nie można mieć duplikatu kosztów w strukturze – powiedział Steve Presley, dyrektor generalny...