Giełdowy dystrybutor farmaceutyczny zwiększył w 2020 r. zysk o kilkadziesiąt procent, przychody też wzrosły dwucyfrowo.

Notowana na GPW Neuca, czołowa firma z rynku hurtowej sprzedaży leków, uzyskała w 2020 r. 9,25 mld zł przychodów, co oznacza wzrost r/r o 11,9 proc. Zysk zwiększyła jeszcze bardziej: na poziomie netto o 22,4 proc. (do 143,7 mln zł), operacyjnym o 35,7 proc. (212,65 mln zł), a EBITDA o 30,6 proc. (277,3 mln z). Firma informuje, że to najwyższe wyniki w historii.