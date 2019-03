New Look Poland ogłosił upadłość

Rada nadzorcza New Look Poland Sp. z o.o. zdecydowała o ogłoszeniu upadłości spółki, donosi serwis fashionunited.uk powołując się na wydane przez spółkę oświadczenie.

New Look Poland ma 19 sklepów w Polsce. Uznano, że nie jest w stanie prowadzić nadal działalności i w związku z tym ją zakończy. Spółka nie osiąga niezbędnych zysków, które pozwoliłyby jej działać samodzielnie. Wniosek o ogłoszenie upadłości trafił do sądu w Warszawie w poniedziałek, 18 marca, pisze fashionunited.uk. W komunikacie na stronie New Look znalazło się zapewnienie, że New Look Poland będzie kontynuowało handel oczekując na wyznaczenie zarządcy przez sąd upadłościowy.

New Look wszedł do Polski ok. 10 lat temu. W styczniu Puls Biznesu pisał, że o poważnych problemach brytyjskiej firmy słychać już co najmniej od roku. Według ogłoszonej w marcu 2018 r. restrukturyzacji miała zamknąć kilkadziesiąt sklepów u siebie i zwolnić około 1 tys. pracowników. W październiku zeszłego roku doszła do tego deklaracja o likwidacji 120 sklepów w Chinach. Alistair K. McGeorge, szef New Look sygnalizował, że planuje„podobne” działania w Europie.