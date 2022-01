NFT — sztuka epoki metawersum [PODCAST]

O niewymienialnych tokenach (z ang. non-fungible token, w skrócie NFT) mówi cały świat. Jak na razie zawrotną karierę robią one na rynku sztuki. Niektórzy widzą w tym trendzie wyłącznie gigantyczną bańkę spekulacyjną, inni wiążą z nim wielkie nadzieje.

Gdy na rynku się kotłuje trudno zachować zimną krew, dlatego w tym odcinku Pulsu Biznesu do słuchania pytamy ekspertów o to, jak postrzegają tokeny NFT, na które boom wybuchł w ubiegłym roku za sprawą rekordowych transakcji z udziałem największych na świecie domów aukcyjnych. Magda Żuk, szefowa marketingu i PR w firmie CRIDO opowie o pasji do sztuki i prywatnej kolekcji, w której znajdują się również “enefetki” - pierwsze kupiła zanim tego typu tokeny stały się modne. Cezary Hunkiewicz, współzałożyciel i dyrektor Brain Damage Gallery, który na rynku sztuki działa od 25 lat, przeprowadzi nas przez drogę transformacji rynku sztuki. Następnie Juliusz Windorbski, najbardziej rozpoznawalny aukcjoner w Polsce i przedstawiciel DESY Unicum wytłumaczy, dlatego rynek potrzebuje animatorów z głową na karku, a także uchyli rąbka tajemnicy dotyczącej strategii biznesowej w zakresie digitalizacji sztuki. Później Bartosz Bilicki, CEO SmartVerum, wyjaśni, co kryje się pod modnym pojęciem NFT. Na koniec Maciej Kosuń z funduszu inwestycyjnego Tar Heel Capital Pathfinder wprowadzi nas w świat metawersum.