Nice To Fit You: catering przyszłości

Catering dietetyczny Nice To Fit You jest jedną z najbardziej utytułowanych i najdłużej obecnych na polskim rynku diet pudełkowych. Jako pierwsza firma w branży stworzyła opcję wyboru menu, bez której dziś wielu klientów nie wyobraża sobie korzystania z usług cateringowych.

Photo by Eaters Collective on Unsplash

W Nice To Fit You jest do wyboru siedem rodzajów diet.

Daily to dieta uwielbiana przez fanów dobrze znanej, pysznej domowej kuchni opartej na lokalnych produktach, bez eksperymentów.

Dieta Classic to polskie, europejskie i światowe klasyki okraszone odrobiną nowych trendów.

Dieta Light LG&DF natomiast oferuje najlepsze rozwiązanie dla klientów z nietolerancjami pokarmowymi: w tym zestawie figurują starannie wyselekcjonowane posiłki, które ograniczają gluten, wykluczają nabiał oraz mięso, a mimo to można liczyć na „smakową rozpustę” i dużą ilość ryb.

Dieta Veggy – dla wszystkich, którzy nie jedzą mięsa lub je ograniczają, oferuje pyszne, oryginalne wegetariańskie dania, które potrafią zaskoczyć także mięsożerców.

Dla wegan najlepszym wyborem na rynku będzie 100% Vegan. W jej tworzenie zaangażowani są najlepsi na rynku wegańscy partnerzy: roślinne start-upy i lokalne zakłady produkcyjne.

Dieta ProActive została stworzona dla trenujących, budujących masę mięśniową i po prostu aktywnych fizycznie, a także dla tych, którzy maksymalnie ograniczają gluten – podbija efekty ćwiczeń.

I w końcu dieta Foodie – uwielbiana przez wszystkich, którzy kochają kulinarne nowości i światowe trendy. Znajdują się w niej nieoczywiste i odważne połączenia smakowe, produkty ściągane na zamówienie z innych krajów bezpośrednio od producentów: sery z Krety, morskie ryby – karmazyn, łosoś, stek z tuńczyka czy polędwica z dorsza.

Na bazie tych siedmiu diet pudełkowych można wybierać spośród 35 dań i samodzielnie komponować swoje zestawy.

Wszystkie dania zostały stworzone przez wykwalifikowane dietetyczki na podstawie badań, olbrzymiego doświadczenia oraz bogatej wiedzy. W ich tworzeniu znaczącą rolę odgrywają znakomici kucharze.

Warto podkreślić, że Nice To Fit You nie ustaje we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które dają jeszcze większą możliwość personalizacji zamówień i dostosowywania diety do indywidualnych potrzeb. Wprowadziło bowiem nową ścieżkę zakupową w aplikacji mobilnej, która umożliwia wybór już nie diet, ale konkretnych posiłków z 10-dniowym wyprzedzeniem. Ścieżka zakupowa Select pozwala na samodzielny wybór konkretnych posiłków z menu skomponowanego z prawie 50 dań każdego dnia lub domawianie ich do już istniejącej diety z poziomu aplikacji mobilnej. Składanie zamówienia przypomina wybór dań z restauracyjnego menu.

Od początku działalności marka na pierwszym miejscu stawia jakość. O spełnieniu tych założeń świadczą dziś prestiżowe odznaczenia. Dieta 100% Vegan zdobyła znak Fundacji Viva! i znak jakości V-Label nadawany przez European Vegetarian Union (EVU). Zdobycie certyfikacji to wynik precyzyjnego dostosowania procedur, a następnie wnikliwej weryfikacji zarówno stosowanych produktów, jak i procesów dostarczania, przygotowania i przechowywania z wymogami EVU dotyczącymi wegetariańskich i wegańskich artykułów oraz usług. Firma jako jedyna na rynku diet pudełkowych może się także pochwalić certyfikatem Food Hygiene Control. Posiada również takie certyfikacje jak HACCP czy programu Firma Przyjazna Klientowi.

Więcej na temat diet, certyfikatów i obszarów dostawy można się dowiedzieć na stronie https://ntfy.pl/diety.

Grażyna Herich