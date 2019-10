Nie czekaj na kredyt, faktoring jest szybszy

Zobacz także Dla kogo faktoring?

Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Na wysoce konkurencyjnym rynku, na którym toczy się nieustanna walka o każdego klienta, firmy muszą się czymś wyróżnić. Wygrywa ten, kto zaoferuje najniższą cenę za towar lub usługę najwyższej jakości. Jest jednak jeszcze jeden dodatkowy parametr zwiększający konkurencyjność: to termin płatności. Odbiorcy, zwłaszcza większych partii towarów, zwracają na to baczną uwagę. Jak zatem zapewnić finansowanie bieżącej działalności, skoro na zapłatę trzeba czekać miesiąc albo nawet kwartał? Biznes się kręci, ale pieniędzy ciągle brakuje — w tej sytuacji przedsiębiorcy zaczynają poszukiwać zewnętrznego finansowania.

W czym faktoring jest lepszy od kredytu?

Kredyt obrotowy jest najbardziej intuicyjnym sposobem finansowania bieżącej działalności. Jest też produktem stosunkowo najtańszym. Jednak nie każda firma może z niego skorzystać. W przypadku firmy, która nie posiada majątku trwałego, wymaganego przez banki jako zabezpieczenie, a środki produkcji (maszyny, linie produkcyjne, sprzęt IT, flota pojazdów) ma w leasingu, odpowiedź banku będzie raczej negatywna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą firmy faktoringowe. Podczas gdy w banku przedsiębiorca musi zazwyczaj wykazać się zdolnością kredytową — czyli odpowiednią sytuacją bilansową — u faktora zostanie poproszony o zaprezentowanie swoich odbiorców i planów sprzedażowych. Zatem, gdy bank odmawia kredytu lub gdy jego kwota nie pokrywa całego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, przedsiębiorstwa zazwyczaj sięgają po faktoring. Istotną zaletą tej formy finansowania jest brak konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń. Ze względu na to, że dla faktora ważna jest historia współpracy przedsiębiorcy z kontrahentami, a także potencjał rozwojowy firmy, faktoring jest dobrym rozwiązaniem także dla start- -upów, firm prowadzących niepełną księgowość oraz dla mikroprzedsiębiorstw. Należności od odbiorców to również aktywa przedsiębiorstwa. Faktoring to sposób wykorzystania aktywa innego niż majątek trwały (nieruchomości i ruchomości) czy obrotowy (zapasy) do uzyskania finansowania (płynności). Jedną z zalet faktoringu jest możliwość przeznaczenia pozyskanych z niego środków na dowolne cele — np. na uregulowanie własnych zobowiązań, na zakup surowca czy na inwestycje.

Limit finansowania rośnie razem z firmą

Faktoring pozwala na elastyczne dopasowanie limitu finansowania do sprzedaży. Korzystając z faktoringu, firma rośnie i stopniowo zwiększa się też dostępne dla niej finansowanie. Jeden z klientów Bibby Financial Services powiedział kiedyś: „Kredyt to finansowanie historii — musisz pokazać, jaka była twoja firma w przeszłości, jakie zyski osiągała. Natomiast faktoring to finansowanie przyszłości. Kiedy rozmawiasz o limicie z faktorem, ocenie podlegają Twoje relacje z odbiorcami, a także perspektywy wzrostu sprzedaży. Inaczej niż przy kredycie — nie dostaniesz więcej pieniędzy, niż mógłbyś spłacić, ale dokładnie tyle, ile wynosi twoja aktualna sprzedaż. Jeśli zaczniesz sprzedawać więcej, uzyskasz też większe finansowanie. To bezpieczny proces, nie ryzykujesz przekredytowania”. Faktoring jest rozwiązaniem, po które sięgają nie tylko firmy borykające się z zatorami płatniczymi, lecz również te, które chcą się szybciej rozwijać (zwiększać moce produkcyjne, zdobywać nowych klientów) dzięki przyspieszeniu przepływów pieniężnych.

Bez ryzyka, czyli faktoring pełny

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna współpracę z nowymi, niesprawdzonymi jeszcze kontrahentami, zwłaszcza w handlu zagranicznym, a także każdy, kto miał w przeszłości jakieś złe doświadczenia i wie, ile może kosztować windykacja, powinien rozważyć faktoring bez regresu. Jest on wprawdzie droższy, ale faktor przejmuje na siebie wszystkie działania i koszty związane z ewentualną windykacją i odzyskiwaniem należności. Porównując faktoring bez regresu z bezpośrednim ubezpieczeniem transakcji warto zwrócić uwagę na koszty administrowania polisą. Współpracując z faktorem, przedsiębiorca nie musi martwić się o terminy czy klauzule wyłączające w polisie. Przekazuje fakturę do firmy faktoringowej, otrzymuje finansowanie i może o tej fakturze zapomnieć.

Jak wybrać firmę faktoringową?

Wybierając faktora, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.

-Elastyczne podejście faktora do oceny transakcji faktoringowej — czy ważna jest jedynie kondycja finansowa przedsiębiorstwa, czy też ocena i jakość portfela kontrahentów.

Szybkość rozliczeń w ramach umowy — jak szybko następują wypłaty zaliczek i rozliczanie płatności.

Bezpośredni kontakt z opiekunem rozliczeniowym. Czytelność umowy faktoringowej.

Prostota struktury kosztowej.

Łatwość i szybkość dodawania nowych kontrahentów do umowy oraz zmieniania limitów dla nich (czy wymagany jest aneks do umowy, czy zmiana listy kontrahentów odbywa się bez dodatkowych formalności).

Możliwość wysyłki faktur drogą elektroniczną. Cena, choć ważna, nie powinna być jedynym ani kluczowym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji. Z doświadczenia wiem, że przedsiębiorcy, którzy kierowali się przede wszystkim jakością obsługi, później zawsze byli zadowoleni. Bardzo często najtańsza oferta niestety oznacza późniejszą konieczność zmiany faktora. Faktoring to nie tylko finansowanie — dlatego przedsiębiorca w toku współpracy docenia, kiedy w ściąganiu płatności wspiera go profesjonalista.

Na polskim rynku faktorzy inwestują w nowoczesne systemy rozliczeniowe, żeby móc obsługiwać coraz mniejszych klientów, coraz bardziej rozproszone portfele oraz faktury na coraz niższe kwoty. Usługa faktoringu staje się coraz powszechniej dostępna.

