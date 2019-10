Dla kogo faktoring?

Zobacz także Nie czekaj na kredyt, faktoring jest szybszy

Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Branża drzewna

Faktoring sprawdza się najlepiej w tych branżach, gdzie dostawcy mają silną pozycję i wymagają płatności gotówką lub w bardzo krótkim terminie. Tak jest np. w branży drzewnej, w której surowiec do produkcji dostarczają Lasy Państwowe. Pozycję monopolisty można ewentualnie „obejść” korzystając z dostawców zagranicznych, m.in. z Ukrainy. Wciąż jednak ważna jest płatność gotówką, która dodatkowo może pomóc w wynegocjowaniu rabatów. Faktoring jest szczególnie korzystny w branżach sezonowych. Przykładem może być produkcja małej drewnianej architektury ogrodowej, drewnianych ogrodzeń, donic, pergoli, itp. Produkcja na magazyn startuje we wrześniu i trwa do grudnia. Sprzedaż natomiast odbywa się w okresie styczeń – kwiecień, z pikiem w lutym/marcu - to wtedy powstaje spiętrzenie należności i firmy potrzebują klasycznego faktoringu.

Branża opakowaniowa

To jeden z większych globalnych rynków, który cały czas się rozwija, ponieważ pakowanie jest nierozerwalnie związane z wszelką produkcją towarów. Opakowania są niezwykle różnorodne; producenci nieustannie muszą nadążać za zmianami preferencji odbiorców, za trendami, inwestować w park maszynowy, poszukiwać nowych rozwiązań, a w związku z tym ponosić nakłady inwestycyjne. Wiele firm nieustannie inwestuje, korzysta z dotacji, z kredytów bankowych, leasingów. Często jednak banki, które finansują inwestycje firmy, nie mogą już (np. ze względu na wymagane proceduralnie zabezpieczenia) finansować rosnących – dzięki inwestycjom – obrotów. Rynek opakowań cechuje duża konkurencja, oprócz jakości i ceny oferowanego towaru, szybkich dostaw, zdolności do sprawnej produkcji nowych - często krótkich - serii, bardzo dużą rolę odgrywa termin płatności na fakturze. Im dłuższego terminu wymaga odbiorca, tym bardziej przydatny okazuje się faktoring.

Z faktoringiem MŚP mogą więcej

Faktoring jest również doceniany w branżach, gdzie to odbiorcy dyktują warunki, a więc wśród dostawców dla dużych sieci handlowych. Często są to małe i średnie przedsiębiorstwa, których płynność finansowa jest zależna od bieżącego spływu płatności za faktury. Jest to szczególnie trudne, gdy klient wymaga terminu 90 czy nawet 120 dni.

W niektórych branżach koszt usługi faktoringu firma może zrekompensować sobie rabatami, jakie oferują jej dostawcy w zamian za płatność gotówką. Taka sytuacja występuje w branży transportowej – firma może u dostawcy paliw uzyskać atrakcyjne rabaty. Firmy transportowe to ¼ klientów Bibby Financial Services. Obsługujemy zarówno firmy dysponujące flotą kilku pojazdów, jak i większych operatorów.

Faktoring dla branży leasingu … pracowniczego

Oprócz opisanych branż, które tradycyjnie korzystają z faktoringu, warto zwrócić uwagę na agencje rekrutacyjne, agencje pracy tymczasowej i firmy pośredniczące w tzw. leasingu pracowniczym. Podmioty te ponoszą nieraz znaczne koszty na etapie rekrutacji pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o obcokrajowców (np. Ukraińców). Jeden z klientów Bibby Financial Services, z tej branży , zwraca uwagę na konieczność wydatków na legalizację, transport i zakwaterowanie pozyskanych pracowników. Często trzeba wypłacać wynagrodzenia osobom zatrudnionym zanim klienci, dla których prowadzona była rekrutacja, opłacą faktury. W tej branży faktoring to finansowanie zewnętrzne umożliwiające dalszy rozwój działalności i pozyskanie nowych klientów.

Faktoring dla eksporterów

Jak przykład branży nastawionej na eksport może posłużyć meblarstwo. 60-70% produkcji wysyłane jest na eksport, reszta trafia na rynek krajowy. W eksporcie minimalny termin płatności to 60 dni, a do tego dochodzą opóźnienia w płatnościach (średnio w Europie to kilkanaście dni). Eksporterzy z branży meblarskiej potrzebują nie tylko finansowania w formie faktoringu, oczekują też weryfikacji zagranicznych odbiorców – pod względem wypłacalności, czy nie mają przypadkiem problemów windykacyjnych. Dlatego chętnie współpracują z międzynarodowymi firmami faktoringowymi. Przykładowo Bibby Financial Services informacje o zagranicznych kontrahentach czerpie zarówno z własnych biur zagranicznych (14 krajów na całym świecie), jak i z wywiadowni gospodarczych, z którymi współpracuje.

Faktoring dla innowacyjnych

Z badania Bibby MSP Index wynika, że aż 63 proc. polskich MŚP w ogóle nie wprowadza u siebie innowacji. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w dostępie do źródeł finansowania.

Przedsiębiorcy, którzy w badaniu Bibby MSP Index zadeklarowali, że wprowadzają u siebie innowacje, robią to przede wszystkim (83 proc.) finansując się ze środków własnych, z reguły mocno ograniczonych. Co czwarty przedsiębiorca wykorzystuje na innowacje kredyty bankowe, a co piąty – fundusze unijne i leasing.

Jeden z klientów Bibby Financial Services – zatrudniająca 50 osób firma Art Progres działająca w branży reklamowej, specjalizująca się w projektowaniu materiałów typu POS – ma na swoim koncie już kilkanaście patentów. Ostatnio wprowadzili do oferty innowacyjną lodówkę typu open-front „do samodzielnego montażu” przez przedstawiciela handlowego na miejscu w sklepie. Lodówka, nazwana Unicooler, pozwala na łatwy branding, dobrze eksponuje zawartość, nadaje się do przechowywania i napojów, i produktów żywnościowych, takich jak nabiał czy wędliny, a jednocześnie jest wyjątkowo wygodna w transporcie, dopasowana do możliwości dystrybucji samochodami przedstawicieli handlowych. Jak twierdzi Grzegorz Wielopolski, właściciel Art Progres, wcale nie jest łatwo robić innowacje w małej firmie; w zasadzie musimy ona liczyć tylko na siebie, nie dostanie bowiem żadnego instytucjonalnego wsparcia finansowego. Prace nad Unicoolerem trwały 2 lata. W tym czasie firma finansowała się wyłącznie z zysku. Dlatego tak ważne jest utrzymanie płynności finansowej, co gwarantuje faktoring.

Jeśli firma chce być innowacyjna, nie wystarczy słuchać swoich klientów. Trzeba jeszcze mieć finansowanie. W badaniu Bibby MSP Index tylko 2 proc. przedsiębiorców wskazało faktoring jako źródło finansowania innowacji. Być może przedsiębiorcy traktują te środki jako własne, bo też rzeczywiście mówimy tu o narzędziu przyspieszającym spływ płatności od klientów. Patrząc jednak na faktoring szerzej, dostrzegamy jego rolę nie tylko w udrażnianiu gospodarki, ale również w zwielokrotnianiu liczby cyklów gospodarczych. A to oznacza, że faktoring przyczynia się do powiększania obrotów generowanych przez całą gospodarkę.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗