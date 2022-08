Bilet o równowartości 9 EUR pozwalał na nieograniczone podróżowanie regionalnymi pociągami, autobusami i tramwajami przez miesiąc. Rozwiązanie to okazało się bardzo popularne i skłoniło część osób do przerzucenia się na komunikację zbiorową. Według badań, co 5 właściciel biletu wcześniej raczej nie korzystał z pociągów, czy autobusów, do codziennych podróży.

Mniej emisji CO2

Zrzeszenie Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV) przeprowadziło badania, z których wynika, że trzymiesięczny eksperyment z tanimi biletami, spowodował, że część Niemców przesiadła się z aut do pociągów, czy autobusów. Pozwolił to “zaoszczędzić” 1,8 mln ton emisji CO2, co w przeliczeniu pozwalało by na zasilenie w energię 350 000 domów.

Według niemieckiej federalnej agencji ochrony środowiska szkody w ekosystemie wynikające z jednej tony emisji CO2 są warte około 180 euro. Ta kalkulacja zostanie wykorzystana jako argument, dlaczego rząd powinien nadal dotować tani system transportu publicznego w przyszłości - podaje brytyjski dziennik.

Bilety pomogły w hamowaniu inflacji

Pomysł wprowadzenia biletów za 9 EUR pochwalił też kanclerz Niemiec - Olaf Scholz, nazywając go “naszym najlepszym pomysłem”. Wiele osób uważa, że bilety pozwoliły na utrzymanie inflacji na nieco niższym poziomie, niż gdyby ich nie było.

Pozytywne zdanie pasażerów

Pomysł chwalą przede wszystkim pasażerowie, którzy na co dzień korzystają z oferty. Połowa z nich używała biletu w codziennej podróży, 37 proc. osób dojeżdżało przy jego pomocy do pracy, 40 proc. jadąc na zakupy, czy na wizyty u lekarza, a 33 proc. kupowało bilet za 9 EUR by z jego pomocą wyjechać na jednodniową wycieczkę.

Nie obyło się też bez głosów krytyki. Niezwykła popularność oferty spowodowała, że większość pociągów była przepełniona, a internet ogarniały zdjęcia tłumów pasażerów czekających na pociąg na peronach. Bardzo wysoka frekwencja powodowała, że podróżni często zmuszeni byli rezygnować z przewozu rowerów.

Administracja federalna i regionalna znajduje się pod ogromną presją by kontynuować projekt, który wygasa wraz z końcem sierpnia. Część osób uważa, że utrzymanie tanich biletów spowoduje ograniczenie środków na inwestycję w infrastrukturę kolejową i drogową, która potrzebuje ciągłych napraw - pisze The Guardian.