Niemcy ruszają z aukcją na wiatrowy offshore

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci ogłosiła aukcję obejmującą instalacje wiatrowe na Morzu Północnym. Objęte przetargiem turbiny mają mieć moc 980 MW i zostać uruchomione w 2027 r.

To jeden z etapów realizacji celu klimatycznego i transformacji energetycznej, zakładającej, że do 2030 r. odnawialne źródła energii będą zaspokajały w 80 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną brutto w Niemczech. Do tego czasu moc morskich elektrowni wiatrowych ma wzrosnąć do co najmniej 30 GW z 7,7 GW aktualnie.