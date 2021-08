Niemiecka motoryzacja w dołku

Niemiecka motoryzacja ma problem. Trudno tylko powiedzieć, czy przypomina on bardziej chwilowe przeziębienie, czy może przewlekłą chorobę. Produkcja samochodów w Niemczech spada i jest już o połowę niższa niż pięć lat temu. Tak jakby tamtejsze firmy miały trudność z utrzymaniem konkurencyjności. Jednocześnie jednak ceny akcji największych producentów w ostatnich miesiącach wyraźnie rosły, co oznacza, że inwestorzy coraz lepiej postrzegają ich perspektywy. Skąd ten rozjazd?

Najpierw kilka słów o danych. W maju produkcja samochodów w Niemczech spadła aż o 10 proc. w stosunku do kwietnia. Wygląda na to, że jest to efekt zaburzeń w dostawach komponentów z Azji, które zmusiły niektóre fabryki do wprowadzenia przerw w produkcji. Szczególne trudności występują w dostępie do mikroprocesorów, które wytwarza tylko kilka fabryk na świecie i na które jest potężny popyt producentów elektroniki. W czasie pandemii ludzie kupują bardzo dużo komputerów, telefonów, telewizorów itd., a przetwórcy nie mogli dostosować zdolności produkcyjnych do tak szybkiej zmiany struktury popytu.