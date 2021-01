Niemiecka policja ogłosiła, że udało jej się zamknąć DarkMarket, największy na świecie nielegalny internetowy rynek, na którym handlowano m.in. narkotykami i kryptowalutami.

DarkMarket miał ok. 500 tys. użytkowników. Prokuratorzy z Koblencji poinformowali, że policja aresztowała w pobliżu granicy z Danią 34-letniego Australijczyka, który miał prowadzić rynek. Doprowadzono także do konfiskaty ponad 20 serwerów znajdujących się w Mołdawii i na Ukrainie.

Prokuratorzy poinformowali, że DarkMarket był wykorzystywany głównie do handlu narkotykami, ale oferowano na nim także podrabiane pieniądze, sfałszowane lub skradzione karty kredytowe, anonimowe karty SIM oraz oprogramowanie pozwalające włamywać się do komputerów. Na rynku przeprowadzono także co najmniej 320 tys. transakcji dotyczących kryptowalut bitcoin i monero o łącznej wartości 140 mln EUR.