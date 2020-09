Minister gospodarki Peter Altmaier potępia próbę otrucia Aleksieja Nawalnego, ale wątpi, czy karanie Rosji sankcjami ma sens, informuje Reuters.

W programie telewizji ARD Altmaier określił próbę otrucia lidera rosyjskiej opozycji mianem „tchórzliwej próby zabójstwa”. Nie wykluczył, że dojdzie do nałożenia sankcji na Rosję, ale podkreślił, że jego zdaniem utrzymanie otwartych kanałów komunikacji czasami jest bardziej efektywne.

- Musimy wyjaśnić, co próbujemy osiągnąć sankcjami. Czy chodzi o to, aby móc popatrzyć w lustro, czy o to, aby zrobić coś pozytywnego dla praw człowieka – powiedział Altmaier.

Zauważył, że z jego doświadczenia wynika iż sankcje często prowadzą do „utwardzenia polityki”.

- Nie znam żadnego przypadku z przeszłości, aby kraj taki jak Rosja, czy inny podobny, został skłoniony przez sankcje do zmiany zachowania – podkreślił niemiecki minister.

Reuters przypomina, że kanclerz Angela Merkel znalazła się pod presją członków własnej partii, domagających się zawieszenia ukończenia gazociągu Nord Stream 2 jako kary dla Kremla. Jej rzecznik mówił w poniedziałek, że kanclerz nie wyklucza nałożenia sankcji na Rosję.

We wtorek Michael Harms, szef Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Gospodarki Niemieckiej stwierdził jednak, że zatrzymanie Nord Stream 2 jest niemożliwe z legalnej perspektywy, bo „wszystkie zgody zostały wydane”, a kontrakty „dopięte”.