Niemiecki rząd zgodził się dostarczyć Ukrainie wozy bojowe z zasobów NRD

Według informacji gazety "Welt am Sonntag" niemieckie Ministerstwo Obrony wyraziło zgodę na dostawę opancerzonych wozów bojowych z zasobów armii NRD, które obecnie znajdują się w posiadaniu Czech. Stanowiły one część standardowego wyposażenia wojsk Układu Warszawskiego. Już w 2019 Czesi chcieli je sprzedać Ukrainie. Ale Niemcy się na to nie zgodziły.

Federalna minister obrony Christine Lambrecht zatwierdziła kolejną dostawę broni dla ukraińskiej armii, informuje "Welt am Sonntaag". Dotyczy to 58 bojowych wozów piechoty, które pierwotnie pochodziły z zapasów Narodowej Armii Ludowej NRD. Opancerzone wozy bojowe "PbV-501" (w czasach NRD znane jako BMP-1) są wyposażone w działa i karabiny maszynowe i stanowiły część standardowego wyposażenia wojsk Układu Warszawskiego.