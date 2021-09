Produkcja przemysłowa w Niemczech odnotowała w lipcu lepsze wyniki niż oczekiwano. Wskazuje to, że po trzech miesiącach spadków doszło do odbicia i poprawy sytuacji w łańcuchach dostaw, co może bardziej zdecydowanie wesprzeć odbicie w największej europejskiej gospodarce, informuje Reuters.

fot. Bloomberg

Opublikowane we wtorek przez Federalny Urząd Statystyczny dane pokazały, że produkcja przemysłowa w lipcu 2021 r. zwiększyła się o 1,0 proc. w relacji do czerwca. Pozwoliło to przebić medianę prognoz na poziomie 0,9 proc. i wyjść na plus po skorygowanym do 1,0 proc. spadku miesiąc wcześniej. Dzięki zwiększeniu produkcji dóbr kapitałowych i konsumpcyjnych produkcja w przemyśle wzrosła w lipcu o 1,3 proc. Poprawiła się też sytuacja w budowlance, która odnotowała wzrost produkcji rzędu 1,1 proc. Mocny, sięgający 3,2 proc. spadek stał się z kolei udziałem produkcji w sektorze energetycznym. Dla niemieckiej gospodarki, nakierowanej na eksport ważną pozytywną informacją było zwiększenie o 1,9 proc. produkcji w przemyśle samochodowym, mocno dotkniętym niedoborem specjalistycznych chipów. To jeden z najważniejszych segmentów tamtejszej gospodarki. Dodatkowo aż 6,9 proc. wzrost odnotowano w przypadku sektora maszynowego i inżynieryjnego.