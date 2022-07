Nieudana próba umocnienia się złotego

"Zaczęliśmy dzisiaj od próby umocnienia złotego, natomiast ta próba spełzła na niczym, bo z poziomu 4,6460 cofnęliśmy się w dosyć szybkim tempie o prawie 5 gr i znowu zbliżamy się do 4,70. To nie powinno dziwić, gdyż na świecie nie dominują nastroje, które mogłyby wspierać wycenę bardziej ryzykownych walut, a taką jest polski złoty. Polska waluta nadal będzie szukać jakiegoś punktu równowagi tuż poniżej 4,70. Źródłem zmienności mogą być jutrzejsze dane o inflacji, które poprzez oczekiwania na podwyżki stóp procentowych mogą wpływać na złotego" - powiedział Sutowicz.

W piątek o 10.00 GUS poda dane o inflacji CPI w czerwcu w odczycie flash. Konsensus PAP zakłada poziom 15,5 proc.

"Dzisiaj złoty daje pokaz swojej słabości, choć w ostatnich dniach pokazywał się z lepszej strony. Natomiast wraca do tego punktu, który w kolejnych dniach będzie przyciągał jak magnes, chociażby do posiedzenia RPP. Jeśli jutro w sprawie danych o inflacji oczekiwania rynku będą przebite, to jakiś kamyczek do ogródka umocnienia złotego by się znalazł. A po jutrzejszych danych uwaga przesunie się na RPP" - wskazał analityk Banku Millennium.

Od poranka złoty stracił 4 gr względem euro do kursu 4,6886, oraz 4 gr względem dolara do kursu 4,5014. Eurodolar poszedł w dół do 1,0416.

RYNKI DŁUGU

"Jeśli chodzi o krajowy dług, to pozostaje on wysoce zmienny i wysoce niepłynny, co potęguje tak naprawdę ruchy, które widzimy. Każdorazowo to są ruchy dwucyfrowe - dzisiaj spadek o ponad 20 pb. W dalszym ciągu dług szuka jakiegoś punktu równowagi po tym, jak dwa tygodnie temu był powyżej 8 proc., teraz jest poniżej 7 proc., więc ta zmienność pozostaje bardzo wysoka i z taką sytuacją należy się liczyć, gdyż nie ma na horyzoncie informacji, które mogłyby tę zmienność ostudzić. Żyjemy po prostu w takich ciekawych czasach" - powiedział Sutowicz.

W czwartek Ministerstwo Finansów poinformowało o podaży obligacji w III kw. 2022 r. MF planuje przeprowadzić 2-3 przetargi sprzedaży obligacji z podażą 14-25 mld zł. W III kw. możliwe jest przeprowadzenie 2-3 przetargów zamiany. W lipcu MF planuje jeden przetarg sprzedaży obligacji, w dniu 28 VII o wartości 4-9 mld zł oraz jeden przetarg zamiany w dn. 14 VII.

Bank Gospodarstwa Krajowego może przeprowadzić w lipcu - w zależności od zapotrzebowania - jeden lub dwa przetargi sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przetargi planowane są na 5 i 20 lipca.

Według danych MF, w maju udział inwestorów zagranicznych w polskich skarbowych papierach wartościowych wzrósł o 5,6 mld zł mdm do 140,4 mld zł.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza poinformował, że stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa wynosi ok. 84 proc. Na koniec czerwca 2022 r. rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 138 mld zł.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich dziesięciolatek spadła o 6,9 pb., a niemieckich - o 13,6 pb.

Względem porannych danych rentowności polskich obligacji spadły do 5 pb.