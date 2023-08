Niewielki dług, ale duży kłopot

1 tys. zł

To kwota pojedynczego zaległego zobowiązania w bankach i innych firmach, którą ma do uregulowania prawie pół miliona Polaków. Gdyby niesolidnym dłużnikom udało się je uregulować, z bazy BIK-u oraz Rejestru Dłużników BIG Info Monitora zniknąłby aż co szósty, czyli 436 363 z 2 687 567 osób. Suma ich opóźnionych rat kredytów i nieuregulowanych rachunków oraz alimentów wynosi ok. 250 mln zł - mniej niż ma do spłaty czterech największych dłużników w kraju.